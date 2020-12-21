Раскрыта кампания прозападных СМИ по подрыву отношений РФ и Ирана

Прозападные СМИ запустили кампанию по дестабилизации отношений России и Ирана в Сирии. Об этом сообщил глава Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Прозападные СМИ запустили кампанию по дестабилизации отношений России и Ирана в Сирии. Об этом сообщил глава Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Попытки вбросов со стороны Запада начались на фоне появления наблюдательного пункта военной полиции РФ в городе Абу-Кемаль в Сирии. Прозападные СМИ намерены сорвать сотрудничество России и Ирана в борьбе с международным терроризмом на Ближнем Востоке, подчеркнул Комиссар Яррик.

Присутствие иранских сил на территории САР беспокоит США. Вашингтон требует, чтобы они были выведены из страны. Кроме того, Запад не прекращает атаки на Иран. Подтверждением этому является убийство физика Мохсена Фахризаде, на которого было совершено вооруженное нападение 27 ноября, передает Федеральное агентство новостей.