Депутат Госдумы Драпеко выступила за восстановление памятника Дзержинскому

Депутат Госдумы Елена Драпеко с уважением относится к Феликсу Дзержинскому и намерена проголосовать за восстановление памятника в его честь.

Депутат Госдумы Елена Драпеко с уважением относится к Феликсу Дзержинскому и намерена проголосовать за восстановление памятника в его честь.

Инициативу по восстановлению памятника высказал президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. Ранее скульптуру снесли неправомерно и без юридического оформления задним числом в октябре 1991 года, подтвердила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ФАН.

"Я считаю, что по этому поводу надо проводить референдум, может быть, среди москвичей, поскольку это московское дело, а может быть, стоит задать этот вопрос и всем россиянам", — высказалась Драпеко.

Она решила голосовать за возвращение памятника Дзержинскому на его законное место. Сам монумент обладает ценностью и признан искусствоведами. Он был доминантой на площади, но сейчас не лучший момент для его восстановления, так как общество может разделиться, опасается Драпеко. Она предложила немного повременить с этим мероприятием.