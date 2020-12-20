Политолог Гаспарян подвел итоги карьеры журналиста Лобкова на "Дожде"

Уволенный с телеканала "Дождь" журналист Павел Лобков запомнится молодому поколению своими перформансами, а не работой. Так считает политолог Армен Гаспарян.

Уволенный с телеканала "Дождь" журналист Павел Лобков запомнится молодому поколению своими перформансами, а не работой. Так считает политолог Армен Гаспарян.

Павла Лобкова отстранили от эфиров "Дождя" после слухов о его сексуальных домогательствах. Руководство телеканала никак не комментирует инцидент с бывшим сотрудником.

Гаспарян в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что не наблюдал за работой Лобкова на телеканале. Долгое время "Дождь" пытался выдавать себя за "демократическое" СМИ, однако увольнение журналиста стало неким проявлением тоталитаризма. Именно это явилось причиной активных обсуждений конфликта "Дождя" с Лобковым, считает Гаспарян.

Политолог признался, что запомнит Лобкова по его программам на телеканале НТВ. Однако у современного поколения сложится иное представление о журналисте.

"Если современному поколению, то, наверное, своими перформансами, когда он в костюме презерватива прыгал. Если людям моего поколения, то программами на НТВ", — пояснил он.

Гаспарян напомнил, что Лобков является сторонником ЛГБТ-сообщества. В связи с этим он не знает, как в этом конфликте в дальнейшем поведет себя руководство "Дождя".