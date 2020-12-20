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22:38   20 Декабря 2020
Общество

Власти Испании ужесточили проверку прибывающих из Великобритании пассажиров

Власти Испании ужесточили проверку прибывающих из Великобритании пассажиров

Тестирование на коронавирус лиц, прибывающих из Соединенного Королевства в Испанию, будет усилено. Об этом объявило правительство принимающей страны.

Власти будут тщательнее проверять наличие ПЦР-тестов у путешественников, которые прибывают из Великобритании. Эта мера связана с обнаружением в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса, передает ТАСС.

Ряд стран Евросоюза ограничили авиасообщение с Великобританией, среди них Германия, Франция, Нидерланды, Швеция, Бельгия, Болгария. Ученые подтвердили, что новый штамм вируса распространяется быстрее предыдущих, но опаснее он или нет, исследователи пока сказать не могут.

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#испания #коронавирус #ПЦР-тесты

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