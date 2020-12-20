Швеция и Израиль закрыли границы с Великобританией

Власти Израиля и Швеции приняли решение прервать пассажирское сообщение с Великобританией из-за нового штамма COVID-19.

Власти Израиля и Швеции приняли решение прервать пассажирское сообщение с Великобританией из-за нового штамма COVID-19.

Правительство Израиля также ввело ограничения на въезд из Дании и Южной Африки. Данные меры были приняты в связи с выявлением нового "скоростного" типа коронавирусной инфекции на территории Великобритании.

Пассажирское сообщение с Соединенным Королевством уже прервали ряд других европейских стран, в частности Италия, Германия и Бельгия. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что их сотрудники приступили к изучению нового штамма COVID-19, который был выявлен в Великобритании.