Разведчик Нарышкин жестко ответил предателям Родины

Начальник Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин пожелал предателям "сгореть в огне ада". Об этом глава ведомства сказал в эфире российского телеканала.

Начальник Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин пожелал предателям "сгореть в огне ада". Об этом глава ведомства сказал в эфире российского телеканала.

По словам военнослужащего, ему доводилось встречать предателей во время службы. Каждое совершенное людьми предательство становится тяжелым ударом, передает "Звезда".

"Одно успокаивает — эти предатели или уже сгорели в огне ада, или обязательно сгорят", — подчеркнул Нарышкин.

Нарышкин также рассказал о причинах предательств в СВР. Основной момент заключается в период прохождения службы. Возможно, не были замечены определенные негативные качества, мотивы, которые и привели к предательству.

"Нельзя исключать, что с годами у сотрудника происходили какие-то внутренние перемены в его сознании, под влиянием тех или иных его личных качеств или обстоятельств, в которых он оказался", – подчеркнул начальник СВР.

Стоит отметить, что 20 декабря текущего года сотрудники Службы внешней разведки России отмечают столетие со дня формирования силовой структуры. Российский президент Владимир Путин отметил значимую роль отечественных спецслужб в борьбе с нацизмом.