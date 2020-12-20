Жуткое лицемерие: Евгений Попов высказался о привившемся "Спутником V" Плющеве

Либеральные журналисты предали аудиторию, сделав прививку от коронавируса. Об этом сказал ведущий программы "60 минут" Евгений Попов.

Либеральные журналисты предали аудиторию, сделав прививку от коронавируса. Об этом сказал ведущий программы "60 минут" Евгений Попов.

Еще недавно некоторые издания вели кампанию по дискредитации российского препарата "Спутник V". Вдруг они массово "побежали" делать прививки. В качестве примера Попов рассказал об Александре Плющеве, которому сделали инъекцию 16 декабря.

Телеведущий обратил внимание зрителей, что журналист и его коллеги обманом добились получения вакцины, сообщает издание "ПолитЭксперт". В России в первую очередь прививают медиков, учителей и социальных работников. Он также вспомнил слова Плющева о "принудительной" вакцинации россиян. Говоря о насильственных инъекциях, а затем первыми стоя в очереди на получение препарата, либеральные журналисты жутко лицемерят противоречат собственной логике, заключил спикер.