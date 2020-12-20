21:11 20 Декабря 2020Общество
Вакцинацию в США начнут с темнокожих граждан и латиноамериканцев
Руководство США определилось с порядком проведения вакцинации от коронавируса.
Руководство США определилось с порядком проведения вакцинации от коронавируса.
Как сообщается в материале Daily Mail, в первую очередь рекомендовано делать инъекции темнокожим гражданам, латиноамериканцам, а также представителям коренных народов.
Соответствующие рекомендации выпустил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
В соответствии с рекомендациями, в ряде штатов запланирована вакцинация темнокожего населения в приоритетном порядке. Подобные решения уже были приняты в Нью-Мексико, Калифорнии и Орегоне.
Сообщается, что темнокожие американцы в три раза чаще умирают от коронавируса.