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21:11   20 Декабря 2020
Общество

Вакцинацию в США начнут с темнокожих граждан и латиноамериканцев

Вакцинацию в США начнут с темнокожих граждан и латиноамериканцев

Руководство США определилось с порядком проведения вакцинации от коронавируса.

Как сообщается в материале Daily Mail, в первую очередь рекомендовано делать инъекции темнокожим гражданам, латиноамериканцам, а также представителям коренных народов.

Соответствующие рекомендации выпустил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

В соответствии с рекомендациями, в ряде штатов запланирована вакцинация темнокожего населения в приоритетном порядке. Подобные решения уже были приняты в Нью-Мексико, Калифорнии и Орегоне.

Сообщается, что темнокожие американцы в три раза чаще умирают от коронавируса.

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#сша #вакцинация #пандемия

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