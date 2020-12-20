Журналистка Рябцева спрогнозировала будущее уволенного с "Дождя" Лобкова

Независимая журналистка Леся Рябцева уверена, что скандально известный ведущий Павел Лобков без работы не останется.

Независимая журналистка Леся Рябцева уверена, что скандально известный ведущий Павел Лобков без работы не останется.

Как рассказал собеседник Федерального агентства новостей, несмотря на обвинения в домогательствах Павел Лобков без труда найдет новую работу. Рябцева предположила, что ведущего могут трудоустроить либеральные или иностранные СМИ.

"Мне кажется, в своей тусовочке он все равно найдет место, бывших не бывает, как говорится. Поэтому работу он найдет, например, в какой-нибудь "Медузе" или в любом другом "рукопожатном" СМИ", — сказала ФАН журналистка.

Павел Лобков был отстранен от работы на телеканале "Дождь" главным редактором Тихоном Дзядко. О причинах такого решения руководство канала решило не сообщать, однако некоторые СМИ считают, что Лобкова могли уволить из-за регулярных обвинений в харассменте.