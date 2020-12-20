Журналистка Рябцева спрогнозировала будущее уволенного с "Дождя" Лобкова
Независимая журналистка Леся Рябцева уверена, что скандально известный ведущий Павел Лобков без работы не останется.
Как рассказал собеседник Федерального агентства новостей, несмотря на обвинения в домогательствах Павел Лобков без труда найдет новую работу. Рябцева предположила, что ведущего могут трудоустроить либеральные или иностранные СМИ.
"Мне кажется, в своей тусовочке он все равно найдет место, бывших не бывает, как говорится. Поэтому работу он найдет, например, в какой-нибудь "Медузе" или в любом другом "рукопожатном" СМИ", — сказала ФАН журналистка.
Павел Лобков был отстранен от работы на телеканале "Дождь" главным редактором Тихоном Дзядко. О причинах такого решения руководство канала решило не сообщать, однако некоторые СМИ считают, что Лобкова могли уволить из-за регулярных обвинений в харассменте.