Президент Украины заявил о планах на судебную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение глобальной судебной реформы в стране в 2021 году.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение глобальной судебной реформы в стране в 2021 году.

По словам политика, суды являются больным местом государства. Украинский лидер утверждает, что Высший антикоррупционный суд и некоторые члены Конституционного Суда пытаются разрушить антикоррупционную структуру страны. Следующий большой шаг для Украины будет глобальная системная реформа, которая позволит урегулировать разногласия в государстве, отметил Зеленский. Также он добавил, что подготовлен ряд законов и этапов по внедрению изменений.

Ранее стало известно, что Конституционный Суд Украины признал недействительной статью УК, которая предусматривала лишение свободы за недостоверное декларирование.