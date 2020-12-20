Глава НКР поблагодарил миротворцев ВС РФ за помощь в поисках тел погибших

Российские миротворцы и сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) помогли найти тела пропавших в Карабахе армянских солдат, сказал глава НКР Араик Арутюнян.

Российские миротворцы и сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) помогли найти тела пропавших в Карабахе армянских солдат, сказал глава НКР Араик Арутюнян.

Шесть армянских бойцов, чьи останки были обнаружены при поддержке миротворческих сил ВС РФ и работников МККК, считались без вести пропавшими целых 70 дней, подчеркнул лидер Нагорно-Карабахской Республики. Арутюнян обратился с благодарностью к президенту РФ Владимиру Путину, а также командующему российскими миротворческими силами Рустаму Мурадову за оказанную поддержку в поисках тел погибших солдат.

"На территориях, перешедших под контроль врага, на родину вернулись шестеро наших солдат-срочников, в безвестности боровшихся за жизнь свыше 70 дней", — сказал Арутюнян.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе был полностью остановлен после того, как в ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и армянский премьер-министр Никол Пашинян подписали соглашение о перемирии. В соответствии с документом, в регион были введены российские миротворцы, которые тщательно контролируют соблюдение режима прекращения огня сторонами конфликта.