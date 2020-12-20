София Ротару пытается тайно продать гостиницу в Крыму за 25 млн евро

Эстрадная певица София Ротару тайно продает элитную гостиницу в Крыму за круглую сумму. Так звезда планирует поправить финансовое положение.

Эстрадная певица София Ротару тайно продает элитную гостиницу в Крыму за круглую сумму. Так звезда планирует поправить финансовое положение.

Решение о продажи отеля она приняла из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса. Концертный директор Ротару ранее сообщал, что певица лишилась практически всех концертов и мероприятий. Объявление о продаже гостиницы нет на открытых сайтах по недвижимости. Однако журналистам НТВ удалось выяснить, что исполнительница оценила свои владения в 25 млн евро.

Отель "Вилла София" находится в Ялте. По сообщениям, бизнес простаивал на протяжении всего карантина, однако даже в обычный летний сезон не приносил дохода. Потенциальные посетители нередко жаловались на слишком завышенную цену.

Самый дешевый номер в "звездном" отеле обойдется в 16 тысяч рублей в сутки, а стоимость люксовых апартаментов начинается от 80 тысяч рублей. Всего в гостинице 12 номеров, один из которых закреплен за Софией Ротару. В ресторане особняка работал приглашенный итальянский повар Франческо.

Чаще своего собственного отеля Ротару посещает дачу, расположенную на южном берегу Крыма, где у нее есть собственный сад, за которым она ухаживает. Кроме того, звезда владеет элитной недвижимостью в центре Киева.