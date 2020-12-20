Политические обязательства Зеленского мешают Украине получить вакцину из РФ

Граждане Украины не могут рассчитывать на российскую вакцину от коронавируса из-за политического курса Киева.

Граждане Украины не могут рассчитывать на российскую вакцину от коронавируса из-за политического курса Киева.

Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. Его слова приведены в материале RT. Ранее украинский президент заявил, что ему будет сложно объяснить украинцам, почему страна не может использовать российский препарат от коронавируса.

По словам Бальбека, покупка вакцины у РФ могла стать первым шагом для улучшения отношений между странами, но украинские власти не могут на это пойти из-за политических обязательств.

В сложившейся ситуации народ Украины является единственной пострадавшей стороной, если учитывать, что другие страны пока не организовали поставку вакцины на Украину.