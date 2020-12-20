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21:02   20 Декабря 2020
Политика

Политические обязательства Зеленского мешают Украине получить вакцину из РФ

Политические обязательства Зеленского мешают Украине получить вакцину из РФ

Граждане Украины не могут рассчитывать на российскую вакцину от коронавируса из-за политического курса Киева.

Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. Его слова приведены в материале RT. Ранее украинский президент заявил, что ему будет сложно объяснить украинцам, почему страна не может использовать российский препарат от коронавируса.

По словам Бальбека, покупка вакцины у РФ могла стать первым шагом для улучшения отношений между странами, но украинские власти не могут на это пойти из-за политических обязательств.

В сложившейся ситуации народ Украины является единственной пострадавшей стороной, если учитывать, что другие страны пока не организовали поставку вакцины на Украину.

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#украина #вакцина #зеленский

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