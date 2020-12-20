США настороженно относятся к РФ из-за активной внешней политики

Вашингтон настороженно относится к Москве, потому что РФ ведет активную внешнюю политику, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Вашингтон настороженно относится к Москве, потому что РФ ведет активную внешнюю политику, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатора попросили прокомментировать "пушистость" России и Запада. Пушков отметил, что США не воспринимают РФ как "белую и пушистую" страну.

Запад считает РФ активным государством, уверен Пушков. Стоит обратить внимание на миротворческую деятельность России в Сирии, ведь мало стран в современном мире способны оказывать такую помощь и поддержку, подчеркнул политик. Америка это воспринимает как убедительную военную деятельность.

"Однако по сравнению с той колоссальной военной активностью, которую проявляет Запад и страны Альянса — мы действительно более белые и пушистые", — сказал Алексей Пушков.

Россия способна помешать США достичь каких-либо целей на мировой арене, поэтому между странами имеется некоторое противостояние, заключил сенатор.