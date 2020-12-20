Зеленский одобрил позицию Санду по Крыму и Донбассу

Позиция избранного президента Майи Санду в отношении Донбасса и Крыма более понятна, чем действующего главы Игоря Додона.

Позиция избранного президента Майи Санду в отношении Донбасса и Крыма более понятна, чем действующего главы Игоря Додона.

Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью The New York Times.

По словам Зеленского, Санду прилетала в Киев, когда занимала пост премьера Молдавии. Во время переговоров она озвучила позицию относительно ситуации в Донбассе и "принадлежности" Крыма к Украине. Глава государства отметил, что позиция Санду более понятно, чем Додона.

Избранный президент республики Майя Санду ранее в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что Крым является территорией Украины. Ее позиция остается неизменной, несмотря на мнение жителей полуострова.