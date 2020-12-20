Боярский с дочерью встали на защиту японского мультсериала "Наруто"

Депутат Госдумы Сергей Боярский встал на защиту японского аниме "Наруто" после требования петербургских прокуроров запретить показ мультсериала. Информация появилась в Instagram.

Депутат Госдумы Сергей Боярский встал на защиту японского аниме "Наруто" после требования петербургских прокуроров запретить показ мультсериала. Информация появилась в Instagram.

По словам российского политика, он несколько раз пересматривал японский мультсериал со своей дочерью и не увидел в нем ничего, что могло бы навредить ребенку. Это аниме рассказывает про дружбу и подвиги.

"Может, я не прав, и "Наруто", маркировка которого сейчас на Ivi, Okko и других сервисах "12+", действительно настолько опасен для наших детей, что его нужно запретить? Что-то сомневаюсь", — написал парламентарий.

Депутат Боярский подчеркнул, что его ребенок испытывает симпатию к подобным мультипликационным картинам и пародирует их персонажей.