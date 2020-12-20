Граждане ЦАР вышли на протесты из-за массовой блокировки аккаунтов в Facebook

Жители Центральноафриканской Республики (ЦАР) вышли на митинг против произвола Facebook после массовой блокировки аккаунтов.

Жители Центральноафриканской Республики (ЦАР) вышли на митинг против произвола Facebook после массовой блокировки аккаунтов.

Руководство социальной сети заблокировало порядка 200 тысяч страниц пользователей из ЦАР, объяснив это тем, что медиа-площадка используется зарубежными странами для продвижения ряда кандидатов на предстоящих выборах президента.

Жители ЦАР возмутились поступком социальной сети, так как под блокировку попали именно центральноафриканские независимые журналисты, пишет Федеральное агентство новостей. По мнению участников митинга, блокировка аккаунтов лишила их доступа к информации. Также они расценили ограничения в соцсети, как попытку вмешаться во внутренние дела страны, где скоро должны пройти выборы.