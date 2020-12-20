Очевидцы сообщили о колонне американской техники, который выдвинулась из Ирака на территорию Сирии.

Очевидцы сообщили о колонне американской техники, который выдвинулась из Ирака на территорию Сирии.

Замечена колонна из 73 бронеавтомобилей. Они направлялись из иракской территории через незаконно работающий пограничный переход Аль-Валид. Они добрались до военной базы на аэродроме Хараб аль-Джир в северо-восточной части сирийской провинции Хасака. Об этом сообщило информагентство SANA со ссылкой на источники.

Американские военнослужащие находятся на территории Хасаки и Дейр-эз-Зора без законных оснований. Они располагаются вокруг нефтегазовых месторождений. В Дамаске протестуют против оккупации части своей территории. В Минобороны России классифицируют это как "международный бандитизм". Добыча ресурсов проходит под прикрытием борьбы с терроризмом. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич направил письмо генсеку ООН Антонио Гутеррешу с требованием осудить подобный подход.

Минобороны России опубликовало снимки, подтверждающие незаконный вывоз нефти из Сирии. Наемники из ЧВК Academi (ранее BlackWater) охраняют нефтяников совместно с террористами. О воровстве американцами углеводородов под прикрытием борьбы с боевиками ранее заявлял и глава МИД России Сергей Лавров.