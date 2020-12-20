Зеленский: НАТО для Украины важнее Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни при каких условиях не согласится убрать из Конституции положения о курсе Украины на членство в НАТО. Он сказал об этом в интервью американской газете The New York Times 19 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни при каких условиях не согласится убрать из Конституции положения о курсе Украины на членство в НАТО. Он сказал об этом в интервью американской газете The New York Times.

Речь в беседе зашла в том числе о Минских соглашениях. Зеленский заявил, что Украина «готова внести изменения в Конституцию и идти по пути к децентрализации, как это прописано в Минских соглашениях». Вот только не уточни, когда именно эту «готовность» Киев собирается реализовать.

Глава государства напомнил, что о членстве в Альянсе нет ничего ни в Минских соглашениях, ни в «нормандском формате».

«Менять Конституцию в том направлении, о котором мы иногда слышим в медиапространстве от Российской Федерации, — здесь они знают мою позицию, я говорил [президенту РФ Владимиру] Путину прямо, что здесь я не согласен», — подчеркнул Зеленский.

При этом украинский лидер отметил, что понимает: без компромиссов война не закончится, но «везде должна быть логика». Зеленский также добавил, что хотел бы участия США в «нормандском формате», потому что это усилило бы позиции Украины.

Кроме того, президент заявил, что рассчитывает на помощь США при новой администрации в прекращении боевых действий в Донбассе. Взаимоотношения Вашингтона и Киева изменятся в положительном ключе после инаугурации Джо Байдена, уверен Зеленский. Он также положительно оценил антироссийские санкции, которые выдвинул американский Конгресс, и предложил пойти дальше — поддержать «контролируемые правительством районы вблизи конфликта» в Донбассе.