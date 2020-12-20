Полиция Петербурга задержала возможного убийцу микробиолога с мировым именем

Сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность предполагаемого преступника, который мог совершить убийство микробиолога Александра Каганского.

Сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность предполагаемого преступника, который мог совершить убийство микробиолога Александра Каганского.

По предварительной версии, злоумышленником оказался приятель знаменитого ученого, который гостил у него перед трагедией. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства события.

Тело мужчины обнаружили перед домом на улице Замшина. Прибывшие на месте происшествия специалисты обнаружили на останках следы насильственной смерти. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, сообщает Федеральное агентство новостей.