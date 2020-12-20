Названы лечебные свойства мандариновой кожуры

Медики объяснили целебные свойства мандариновой кожуры. Врачи советуют готовить из них отвар с добавлением меда.

Медики объяснили целебные свойства мандариновой кожуры. Врачи советуют готовить из них отвар с добавлением меда.

Полезные свойства мандариновых корок специалисты связывают с тем, что в них содержится большое количество витамина С и эфирные масла. Также в мандариновой кожуре присутствует бета-каротин, рутин и калий.

Мандариновые корки помогают при сахарном диабете, они снижают уровень сахара в крови. Специалисты поделились рецептом полезного отвара на мандариновых корках. Нужно взять кожуру двух мандаринов, пол-литра воды и пару ложек меда. Этот напиток хорошо помогает при бронхите, уверяют врачи.