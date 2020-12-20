Зеленский считает, что связь с Киевом помогла Байдену лучше узнать Украину

Избранный президент США Джозеф Байден лучше знает Украину, чем его оппонент Дональд Трамп. Такого мнения придерживается глава Незалежной Владимир Зеленский.

Избранный президент США Джозеф Байден лучше знает Украину, чем его оппонент Дональд Трамп. Такого мнения придерживается глава Незалежной Владимир Зеленский.

Политик рассказал об этом во время интервью с журналистом издания The New York Times. Украинский президент напомнил, что Байден долгое время имел близкие связи с Киевом. По мнению Зеленского, демократ также лучше разбирается в россиянах, украинском менталитете и знает разницу между Москвой и Киевом.

Заседание коллегии выборщиков США состоялось несколько дней назад. Большинство поддержали представителя Демократической партии Джо Байдена. Действующий президент Америки Дональд Трамп пытается добиться пересмотра итогов выборов.