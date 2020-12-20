Haqqin: Азербайджан должен освоить прием «болт с поворотом» ЕС

В политику и отношения Азербайджана с третьими странами ЕС совать нос не стоит, считает автор издание Haqqin.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз заинтересован в новом всеобъемлющем соглашении о партнерстве с Азербайджаном, в том числе по закупкам газа. Однако автор издания Haqqin Дмитрий Рой предлагает трезво оценить перспективы сделки и напоминает: партнерство с Евросоюзом — как покупка у цыгана лошади.

Ранее Боррель, выступая по итогам заседания Совета партнерства ЕС — Азербайджан, заявил, что соглашение будет способствовать диверсификации азербайджанской экономики и развитию торговых отношений. Он добавил, что ЕС в сотрудничестве с Минской группой ОБСЕ готов участвовать в урегулировании в Нагорном Карабахе.

Еврокомиссар по расширению Оливер Варгелий рассказал о заинтересованности Евросоюза в сотрудничестве с Баку по газу. Он напомнил, что Брюссель ожидает поставки газа из Азербайджана по Южному газовому коридору до конца 2021 года. При этом в Евросоюзе рассчитывают продлить данный газотранспортный проект на Западные Балканы.

Впрочем, автор Haqqin настроен скептически. Диверсификация, развитие торговли и партнерства «в самой широкой форме» — дело, конечно, хорошее, пишет он. Однако в политике одно негласное правило: победителя любят все, кроме проигравших, а вот победитель всех любить не обязан. Поэтому Рой советует тщательно обдумать предложение европейских партнеров.

«Потому как уж кто-кто, а ЕС так сюрпризы умеет в подарочной обертке паковать — замучаемся потом считать, сколько же там второго, третьего и четвертого дна, расширительных трактовок и двусмысленных толкований. Партнерство с Евросоюзом — как покупка у цыгана лошади, трезвость, еще раз трезвость и — максимальная осмотрительность, не то конфуз может случиться, не отмоешься».

Евросоюз может потребовать от Азербайджана в качестве следующего шага «приморозить» отношения с Турцией и Россией, считает журналист. Под гарантии ЕС, конечно же. Однако Рой напоминает, что обещания Запада далеко не всегда выполняются. В качестве примера автор приводит Сирию и Иран.

«Поэтому в ответ на хитромудрый замысел Борреля смешать политику с экономикой, после чего ставить Баку условия, в ответ должен быть применен незамысловатый, но изящно выглядящий политический прием, называемый в кругах специалистов "болт с поворотом": любому расширению экономических отношений с ЕС в Баку рады и готовы сделать все необходимое для его развития. Европейские инвестиции в проекты реконструкции Нагорного Карабаха и развитие новых транспортных коридоров будут встречены благожелательно», — убежден автор.

Рой посетовал ЕС «не сувать нос» в политику и в отношения Азербайджана с третьими странами, поскольку «никто их туда пускать не намерен».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Минская группа ОБСЕ, куда входят Франция и США, не сыграла никакой роли в разрешении карабахского конфликта. На встрече с сопредседателями Минской группы Стефаном Висконти и Эндрю Шофером, он сказал, что переговоры с ее участием шли 28 лет, тем не менее, успехом они так и не увенчались.