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19:38   20 Декабря 2020
Политика

Глава Екатеринбурга ушел с должности

Глава Екатеринбурга ушел с должности

Кадровые перестановки произошли в администрации Екатеринбурга. Свой пост покинул глава города Александр Высокинский.

Чиновник сообщит подчиненным о своем решении в понедельник, 21 декабря. В этот же день его сменит первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Он приступит к работе в качестве первого вице-мэра.

Высокинский является членом партии "Единая Россия". Он руководил Екатеринбургом с сентября 2018 года.

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#екатеринбург #мэр #орлов #высокинский

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