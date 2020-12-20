Глава Екатеринбурга ушел с должности

Кадровые перестановки произошли в администрации Екатеринбурга. Свой пост покинул глава города Александр Высокинский.

Кадровые перестановки произошли в администрации Екатеринбурга. Свой пост покинул глава города Александр Высокинский.

Чиновник сообщит подчиненным о своем решении в понедельник, 21 декабря. В этот же день его сменит первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Он приступит к работе в качестве первого вице-мэра.

Высокинский является членом партии "Единая Россия". Он руководил Екатеринбургом с сентября 2018 года.