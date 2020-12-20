Пушков рассказал об иммунитете россиян к фейкам западных СМИ

Россия выработала собственный подход для противостояния с Западом в информационном поле. Об этом заявил сенатор РФ Дмитрий Пушков в эфире программы "Право знать!".

Россия выработала собственный подход для противостояния с Западом в информационном поле. Об этом заявил сенатор РФ Дмитрий Пушков в эфире программы "Право знать!".

Журналисты попросили политика прокомментировать информационные атаки Запада на Россию, и как правительство нашей страны собирается им противостоять. Российский сенатор заявил, что РФ не намерена уклоняться от выпадов. Правительство выработало собственные механизмы, которые способны противостоять Западу в информационном идеологическом поле.

По словам сенатора, Москва создала информационный суверенитет. Политик привел в пример вопросы, которые касаются судьбы Крыма. Россия заняла определенную позицию в этом вопросе и не видит почвы для дискуссии. Пушков отметил, что отечественные СМИ поспособствовали созданию информационного суверенитета.

Сейчас доверие к западным медиа-ресурсам колоссально снизилось, по сравнению с периодом 20-летней давности. Правительство выработало у граждан информационный иммунитет к недостоверной информации, которую предоставляет Запад, заключил политик.