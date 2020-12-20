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19:12   20 Декабря 2020
Политика

МВД Белоруссии сообщило число задержанных на незаконном митинге в Минске

МВД Белоруссии сообщило число задержанных на незаконном митинге в Минске

Около 100 участников незаконного митинга задержаны в Минске. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители заключили под стражу наиболее активных митингующих. В информации, опубликованной в Telegram-канале местной милиции, отмечается, что участники акций собирались в небольшие группы. Они показывали незарегистрированную символику и плакаты.

Протестные митинги начались в Белоруссии после президентских выборов. По данным ЦИК, большинством голосов главой государства был вновь избран Александр Лукашенко.

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#минск #белоруссия #протесты

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