19:12 20 Декабря 2020Политика
МВД Белоруссии сообщило число задержанных на незаконном митинге в Минске
Около 100 участников незаконного митинга задержаны в Минске. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
Около 100 участников незаконного митинга задержаны в Минске. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
Правоохранители заключили под стражу наиболее активных митингующих. В информации, опубликованной в Telegram-канале местной милиции, отмечается, что участники акций собирались в небольшие группы. Они показывали незарегистрированную символику и плакаты.
Протестные митинги начались в Белоруссии после президентских выборов. По данным ЦИК, большинством голосов главой государства был вновь избран Александр Лукашенко.