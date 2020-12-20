Сатановский поставил диагноз Помпео и США

Последние годы внешней политикой США занимаются только люди, не обремененные интеллектом, считает политолог Евгений Сатановский.

Американскому руководству следует перестать «непрерывно лезть в чужие дома и огороды», и в таком случае список его врагов значительно поредеет. Так известный политолог Евгений Сатановский прокомментировал высказывание госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия является врагом Соединенных Штатов.

Ранее в эфире радиошоу Марка Левина Помпео сообщил, что РФ входит в список врагов США. По словам американского дипломата, у Вашингтона много противников, и в этот перечень можно включить Москву, потому что она «подрывает образ жизни американцев, который основывается на демократических принципах».

Сатановский в своем блоге заметил, что нисколько не удивлен столь глупому высказыванию в адрес России. Последние годы американской внешней политикой занимаются только люди, не обремененные интеллектом, подчеркивает политолог.

«Такое впечатление, что американской внешней политикой в нынешнюю пору одних кретинов подбирают заниматься. И не простых, а калиброванных, элитных, специально на какой-то кретинской ферме, где их разводят, выведенных. Которые выигрывают общеамериканские конкурсы кретинов, потому, что они - кретины из кретинов, но при этом понять, что они кретины неспособны именно потому, что кретины», — пишет Сатановский.

Когда американские политики и дипломаты перестанут назойливо учить всех окружающих, «как тем надо жить и пытаться переделать и нагнуть весь мир под себя», и начнут уважать окружающих, список врагов Вашингтона значительно сократится, убежден Сатановский.

«На самом деле, Россия, конечно, Америке не враг. Особенно, если та научится вовремя убираться с ее пути. В частности, унесет ноги с постсоветского пространства, куда влезла явно не для того, чтобы сделать Москве приятное. Перестанет России гадить, где только может и не может, непрерывно причитая при этом, что та ее обижает», – считает политолог.

Эксперт также подчеркнул, что Москва «обязательно перестанет мешать внешней политике США», если американцы перестанут идти на очень глупые и опасные авантюры. В частности, поддерживать исламистских радикалов и террористов на Ближнем Востоке, нацистов на Украине и в Прибалтике, наркомафию в Афганистане и «вообще всякую сволочь по всему миру».

Ранее выпад Помпео прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, враг США находится не во внешнем мире, а внутри самих США — «на верхушке американской политической элиты». Доказательством служит тот факт, что действия американского политического руководства подрывают «внутренние устои американского общества», а также приводят к ухудшению отношений со всеми мировыми державами, в том числе самыми влиятельными, такими как Россия.