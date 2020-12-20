Упомянутый Безукладовой чиновник может быть фигурантом дела о мошенничестве

Одним из вице-губернаторов Рязанской области является Игорь Греков. Редакция ФАН установила, что некий человек с таким же ФИО три года сидел в тюрьме за мошенничество.

Одним из вице-губернаторов Рязанской области является Игорь Греков. Редакция ФАН установила, что некий человек с таким же ФИО три года сидел в тюрьме за мошенничество.

Приговор в отношении гражданина Игоря Грекова вынес суд в городе Ростов-на-Дону. Чем занимался в тот период человек, ставший потом известным на всю страну вице-губернатором, остается тайной. Сведения, которые бы развеяли все сомнения о честности и непорочности замглавы региона, не удалось получить ни у самого политика, ни у его подчиненных, сообщил ФАН.

Общедоступная биография вице-губернатора скучна и расплывчата и никак не проливает свет на его возможную судимость.

С 1996 по 1998 будущий замглавы региона проходил срочную службу. Трудовой путь начал с должности ведущего специалиста в компании «Ростовский-на-Дону комбинат хлебопродуктов». Далее карьера пошла вверх — он стал занимать руководящие посты в различных организациях. Окончив вуз, Греков переквалифицировался в адвокаты и параллельно занялся преподавательской деятельностью. Успешным оказался переезд в Рязанскую область. В 2017 году он стал советником главы региона, а потом ему доверили должность вице-губернатора.

Вся страна узнала о Грекове в ходе пресс-конференции с Владимиром Путиным. Супруга одного из его подчиненных, держа плакат с надписью о своей беременности, попросила президента дать вице-губернатору звание Героя России. Александра Безукладова объяснила, что "геройской звезды" политик достоин за спасение семи человек во время пожара.

В дальнейшем выяснилось, что женщина обманула — во время конференции она не была в положении.