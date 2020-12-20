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18:30   20 Декабря 2020
Общество

Транспортный "бойкот" грозит Британии из-за нового вида коронавируса

Транспортный "бойкот" грозит Британии из-за нового вида коронавируса

Выявленный в Великобритании новый штамм COVID-19 может стать причиной массового закрытия границ. Власти ряда стран уже решили прекратить прием рейсов из Соединенного Королевства.

Новая мутация коронавирусной инфекции из Великобритании обнаружена в Австралии, Дании, Нидерландах и ЮАР. Прекратить прием самолетов из британских аэропортов решила Бельгия. Власти усилят контроль за соблюдением карантинных мер гражданами Соединенного Королевства, пишет Федеральное агентство новостей.

Нидерланды запретили авиаперелеты из Великобритании до 1 января. Правительство Франции рассматривает подобное решение. Они планируют прекратить железнодорожное сообщение со страной. Италия и Германия также намерены приостановить рейсы с Соединенным Королевством. Таким образом Великобритании грозит транспортный "бойкот".

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#транспорт #бойкот #коронавирус

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