Мирные жители пострадали в результате теракта на севере провинции Хасака

Центр сирийского города Рас аль-Айн сотряс мощный взрыв — в действие было приведено самодельное взрывное устройство (СВУ).

Центр сирийского города Рас аль-Айн сотряс мощный взрыв — в действие было приведено самодельное взрывное устройство (СВУ).

Населенный пункт расположен на севере провинции Хасака. В результате террористического акта пострадали три человека. О состоянии пострадавших информация не уточняется. Об инциденте передает ФАН со ссылкой на телеканал Halab Today. Местные источники сообщили, что взрыв прогремел неподалеку от магазина в центральной части города. Ни одна из местных группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Рас аль-Айн находится на территории, которая оказалась под контролем Турции в ходе операции "Источник мира" в 2019 году. Регион сейчас удерживается группировками из "Сирийской национальной армии" (СНА), связанных с Анкарой. В этой части страны регулярно происходят теракты.