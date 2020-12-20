Монтян рассказала о том, что ждет Харьков после смерти Кернеса

После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса власть в городе фактически перейдет к главе МВД Арсену Авакову, с которым уже договорилось окружение покойного. Такое мнение изданию «ПолитНавигатор» высказала юрист Татьяна Монтян.

После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса власть в городе фактически перейдет к главе МВД Арсену Авакову, с которым уже договорилось окружение покойного. Такое мнение изданию «ПолитНавигатор» высказала украинский юрист и правозащитник Татьяна Монтян.

По ее словам, новых выборов мэра в ближайшее время не будет, поскольку это невыгодно партии власти. Авакову якобы уже подчиняются все соратники Кернеса, утверждает эксперт.

Министр якобы уже "подмял" под себя всех приближенных умершего чиновника. Читайте больше на https://www.pravda.ru/news/world/1571224-harkov/

«Харькову капец. Сейчас его захватит Собаков. Мои соболезнования харьковчанам. Все соратнички Кернеса уже легли под Собакова, тот же [Игорь] Терехов уже давно под него лег. Они его и держали то в таком состоянии и всем врали, что он вот-вот вернется и все такое, чтобы успеть порешать свои делишки», — считает Монтян.

Политическая борьба за первую столицу Украины будет длиться долго, говорит эксперт. Президенту Украины Владимиру Зеленскому невыгодно назначать новые выборы, потому что своего кандидата у партии «Слуга народа» нет.

«Их Кучер получил ноль целых хрен десятых. Теоретически есть 90 дней для назначения новых выборов, но мы знаем массу примеров, когда выборы не назначали годами, если это невыгодно власть имущим. Худо бедно у "зеленых" есть, все-таки, большинство, поэтому Рада будет просто тупо затягивать выборы», — заключила Монтян.

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на четверг, 17 декабря, из-за осложнений на фоне коронавируса в возрасте 61 года. О смерти Кернеса сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс. 11 декабря стало известно, что у мэра полностью отказала вторая почка, его подключили к диализу (искусственному выведению продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма).

Политическая деятельность Кернеса началась в 1998 году с избрания в городской совет. Спустя четыре года на местных выборах Кернеса поддержали около 90% избирателей. Тогда же он возглавил депутатский корпус и стал секретарем городского совета.

Кернес побеждал на выборах градоначальника в 2010 и 2015 годах. С середины сентября лечился от COVID-19 в клинике Charite в Берлине. Находясь на лечении, он вновь одержал победу на выборах 25 октября и переизбрался на должность мэра Харькова. Кернес набрал более 60% голосов избирателей.

Россиянам Кернес запомнился по закадровому голосу в предвыборном ролике другого кандидата на пост мэра Харькова — Михаила Добкина. Видео стало одним из самых популярных в 2007 году на платформе YouTube.

8 апреля 2014 года на Кернеса было совершено покушение во время пробежки по Белгородскому шоссе. В результате выстрела он получил тяжелое ранение: было пробито легкое и печень, пуля прошла навылет. После травмы он лечился в Израиле, а затем вернулся в Харьков и продолжил работу. С той поры Кернес был прикован к инвалидному креслу.