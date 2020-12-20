Эксперт объяснил причину враждебного отношения США к Турции
Американское руководство считает члена НАТО — Турцию, своим противником, уверен глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу.
Вашингтон принял решение о введении санкций против Турции за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По мнению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, подобное поведение США идет вразрез с партнерскими обязательствами американцев.
США демонстрируют враждебный настрой по отношению к Турции, которая также является членом НАТО, подчеркнул Ахмедоглу в беседе с журналистами Sputnik Азербайджан. Он отметил, что у Греции и Болгарии тоже имеются ЗРК, произведенные в России, однако Вашингтон совершенно это не беспокоит. По мнению эксперта, причиной такого отношения американцев к туркам является мощь Анкары.
"США очень сильно обеспокоены мощностью и политикой Турции", — сказал Ахмедоглу.