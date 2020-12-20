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17:53   20 Декабря 2020
Политика

Эксперт объяснил причину враждебного отношения США к Турции

Эксперт объяснил причину враждебного отношения США к Турции

Американское руководство считает члена НАТО — Турцию, своим противником, уверен глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу.

Вашингтон принял решение о введении санкций против Турции за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По мнению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, подобное поведение США идет вразрез с партнерскими обязательствами американцев.

США демонстрируют враждебный настрой по отношению к Турции, которая также является членом НАТО, подчеркнул Ахмедоглу в беседе с журналистами Sputnik Азербайджан. Он отметил, что у Греции и Болгарии тоже имеются ЗРК, произведенные в России, однако Вашингтон совершенно это не беспокоит. По мнению эксперта, причиной такого отношения американцев к туркам является мощь Анкары.

"США очень сильно обеспокоены мощностью и политикой Турции", — сказал Ахмедоглу.

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