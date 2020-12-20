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17:46   20 Декабря 2020
Политика

Минские милиционеры подтвердили сообщения о задержаниях на протестах

Минские милиционеры подтвердили сообщения о задержаниях на протестах

Милиция в Минске разогнала колонну протестующих в столичном микрорайоне Грушевка. Правоохранители подтвердили сообщения о задержанных.

Колонна противников действующей в Белоруссии власти сформировалась во второй половине дня. Они ходили по дворам, скандируя лозунги. После в Грушевку прибыли на нескольких автобусах сотрудники правоохранительных органов. Большая часть участников протестной акции разбежались по дворам, однако есть и задержанные.

Подробную информацию о задержанных лицах озвучат после завершения акции, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. Милиция Минска призывает граждан не поддаваться на провокации. Акции противников действующей власти в Белоруссии начались после выборов главы государства, где победу одержал действующий президент республики Александр Лукашенко.

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#минск #белоруссия #милиция

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