Меркель намерена добиться полного закрытия ЕС для Британии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за закрытие границ Евросоюза для жителей Великобритании.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за закрытие границ Евросоюза для жителей Великобритании.

Ангела Меркель будет добиваться закрытия границ Евросоюза для британцев из-за выявленного в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса. Соответствующие данные представили журналисты газеты Bild.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Лондоне и юго-восточных регионах Соединенного Королевства вводится строгий локдаун. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки. При этом новый штамм коронавируса, по мнению специалистов, не так смертелен, как COVID-19.