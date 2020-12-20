Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:21   20 Декабря 2020
Общество

Меркель намерена добиться полного закрытия ЕС для Британии

Меркель намерена добиться полного закрытия ЕС для Британии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за закрытие границ Евросоюза для жителей Великобритании.

Ангела Меркель будет добиваться закрытия границ Евросоюза для британцев из-за выявленного в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса. Соответствующие данные представили журналисты газеты Bild.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Лондоне и юго-восточных регионах Соединенного Королевства вводится строгий локдаун. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки. При этом новый штамм коронавируса, по мнению специалистов, не так смертелен, как COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ес #меркель #великобритание #коронавирус #закрытие границ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров