17:18 20 Декабря 2020Политика
Советник Асада рассказала о встрече глав МИД России и Сирии
Делегация во главе с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом посетила Москву.
Делегация во главе с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом посетила Москву.
Об этом сообщила советник президента САР по политике и СМИ Бусейна Шаабан. Ее заявление представлено в материале Федерального агентства новостей.
Переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым прошли в соответствии с планами. Стороны обсудили все запланированные вопросы, отметив общие взгляды Дамаска и Москвы.
Сирийская делегация прибыла в Москву 17 декабря. Новый глава сирийского внешнеполитического ведомства Фейсал Микдад встретился с Сергеем Лавровым и его заместителями Сергеем Рябковым и Михаилом Богдановым.