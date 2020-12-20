Советник Асада рассказала о встрече глав МИД России и Сирии

Делегация во главе с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом посетила Москву.

Делегация во главе с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом посетила Москву.

Об этом сообщила советник президента САР по политике и СМИ Бусейна Шаабан. Ее заявление представлено в материале Федерального агентства новостей.

Переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым прошли в соответствии с планами. Стороны обсудили все запланированные вопросы, отметив общие взгляды Дамаска и Москвы.

Сирийская делегация прибыла в Москву 17 декабря. Новый глава сирийского внешнеполитического ведомства Фейсал Микдад встретился с Сергеем Лавровым и его заместителями Сергеем Рябковым и Михаилом Богдановым.