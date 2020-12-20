Экономические санкции США за помощь Сирии будут продолжены. Они затрагивают практически все сферы экономики ближневосточного государства.

Экономические санкции США за помощь Сирии будут продолжены. Они затрагивают практически все сферы экономики ближневосточного государства.

Посольство Соединенных Штатов в Дамаске выпустило сообщение, в котором говорится о продолжении антисирийских санкций. Заявление было опубликовано на официальной странице дипведомства в соцсети Twitter. За прошедший год были введены санкции против 90 человек, поддерживающих президента САР Башара Асада.

Год назад президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о новом пакете санкций, направленных против Сирийской Арабской Республики (САР). Они позволяют вводить ограничения для отдельных лиц и организаций, который прямо или косвенно поддерживают сирийское правительство.

Подобные ограничения окажут разрушительное влияние для экономики ближневосточной страны, которая пытается оправиться после длительной войны. Вашингтон борется с законным правительством Сирии подобными методами. При этом часть территории САР оккупирована США и курдскими союзниками. Минобороны России ранее обнародовало доказательства того, что американские солдаты и курды незаконно добывают и вывозят сирийскую нефть под видом борьбы с террористами. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с требованием осудить действия США.