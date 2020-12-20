Вашингтон пообещал продолжить санкционное давление на Сирию
Экономические санкции США за помощь Сирии будут продолжены. Они затрагивают практически все сферы экономики ближневосточного государства.
Посольство Соединенных Штатов в Дамаске выпустило сообщение, в котором говорится о продолжении антисирийских санкций. Заявление было опубликовано на официальной странице дипведомства в соцсети Twitter. За прошедший год были введены санкции против 90 человек, поддерживающих президента САР Башара Асада.
Год назад президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о новом пакете санкций, направленных против Сирийской Арабской Республики (САР). Они позволяют вводить ограничения для отдельных лиц и организаций, который прямо или косвенно поддерживают сирийское правительство.
Подобные ограничения окажут разрушительное влияние для экономики ближневосточной страны, которая пытается оправиться после длительной войны. Вашингтон борется с законным правительством Сирии подобными методами. При этом часть территории САР оккупирована США и курдскими союзниками. Минобороны России ранее обнародовало доказательства того, что американские солдаты и курды незаконно добывают и вывозят сирийскую нефть под видом борьбы с террористами. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с требованием осудить действия США.