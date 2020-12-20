Журавко посоветовал Зеленскому жестко наказать провокаторов массовых акций протеста

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о рисках нового Майдана. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о рисках нового Майдана. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Как рассказал корреспондент издания, в украинской столице продолжаются протесты бизнесменов. Накануне между силовиками и активистами начались столкновения. В ход пошли дымовые шашки, которые провокаторы бросали в представителей правоохранительных органов. В результате конфликта пострадало около 40 сотрудников полиции.

По мнению Журавко, вероятность нового майдана высока, однако организовать его могут только олигархи.

"Я наблюдаю такую тенденцию: кто платит — те и качают. Массовости народа как такового я не вижу. Будет самое интересное, когда в каждой области начнутся социальные бунты", — считает бывший депутат.

Алексей Журавко убежден, чтобы остановить протесты президент Украины должен жестко наказать провокаторов, которые намерено раскачивают ситуацию в стране. Вместе с тем Зеленский обязан оказать помощь всем нуждающимся, кто пострадал от пандемии: предпринимателям, врачам, учителям.