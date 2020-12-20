Харламов опубликовал "полную версию" вопроса Шнурова Путину

Шоумен Гарик Харламов порадовал подписчиков в Instagram "полной версией" вопроса Сергея Шнурова, который он задал президенту РФ на пресс-конференции.

Шоумен Гарик Харламов порадовал подписчиков в Instagram "полной версией" вопроса Сергея Шнурова, который он задал президенту РФ на пресс-конференции.

Лидер группы "Ленинград" на пресс-конференции российского лидера задал вопрос про русский мат. Его интересовало, как жить обычному человеку, не используя нецензурную лексику.

Юморист Гарик Харламов опубликовал свою версию вопроса Шнурова. В ролике после каждой фразы артиста присутствует характерный звук, которым прикрывают нецензурную лексику при монтаже телепередач и сюжетов.

Пользователи Сети неоднозначно оценили вопрос Шнурова. Некоторые комментаторы позитивно восприняли измененный вариант Харламова. Другие обратили внимание на то, что Шнурову предоставили уникальную возможность, которую он потратил на глупый вопрос.