Администрация США опасается пересчета голосов по требованию Трампа

Президент США Дональд Трамп может прибегнуть к злоупотреблению властью для пересчета голосов избирателей.

Президент США Дональд Трамп может прибегнуть к злоупотреблению властью для пересчета голосов избирателей.

Об этом написал портал Axios, ссылаясь на источники в администрации. Высокопоставленные чиновники считают, что действующий глава государства может предпринять опасные действия. Как отмечают журналисты, на подобный сценарий могут указывать частые встречи президента со своим советником по национальной безопасности Майклом Флинном, а также адвокатом Сидни Пауэлл.

Ранее Флинн заявил, что Трамп имеет право объявить военное положение и ввести войска для организации повторного голосования в колеблющихся штатах. Пауэлл утверждает, что на результаты голосования могли повлиять Венесуэла, Куба и, вероятно, Китай. В связи с этим предлагалось изъять машины для голосования, чтобы выявить возможные нарушения.