Россиян предупредили об аномально ранней весне в 2021 году

Зима в этом году в России будет непривычно теплой, а весна наступит намного раньше положенного срока.

Зима в этом году в России будет непривычно теплой, а весна наступит намного раньше положенного срока.

Теплая весенняя погода придет на смену зимней уже в марте, а средняя температура воздуха в зимнее время составит на несколько градусов выше нормы. Такое заявление сделал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он также отметил, что морозный период зимы в этом году будет в два раза холоднее, чем в прошлом году, однако он будет намного короче.

"Средний температурный показатель января будет на два градуса выше нормы. В феврале он поднимется на 3-4 градуса. Средняя температура в марте также будет выше на несколько градусов", — заявил синоптик радиостанции "Говорит Москва".

По словам специалиста центра погоды, в 2021 году потепление и таяние снега в России произойдет раньше. Такое наступление весны будет актуально для европейской части России, заявил синоптик.

"Сам год получился намного выше нормы. Вся европейская Россия будет находиться в красной зоне", - отметил Тишковец.

При этом аномальное наступление весны не коснется азиатской части России. Кроме того, в новогоднюю ночь в Сибири ожидаются сильные морозы.