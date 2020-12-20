Нарколог предупредил о вреде жирной закуски после алкоголя

Обилие жирной пищи и спиртных напитков может спровоцировать проблемы с пищеварительной системой, рассказал психиатр и невролог Юрий Сиволап.

Обилие жирной пищи и спиртных напитков может спровоцировать проблемы с пищеварительной системой, рассказал психиатр и невролог Юрий Сиволап.

Россияне стараются съесть больше жирной пищи, пытаясь замедлить всасывание алкоголя в кровь. Если еда будет слишком плотной, поджелудочная железа испытает двойную нагрузку. Это грозит развитием острого панкреатита. В случае развития гнойного панкреатита смерть наступает за несколько часов из-за омертвения поджелудочной железы, объяснил Сиволап в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"За алкогольными проблемами очень часто скрываются не вполне очевидные, но серьёзные угрозы здоровью. Часто может быть бессимптомное кишечное кровотечение, и человек может умереть от потери крови", — отметил врач.

Россиянам во время застолья не рекомендуется много есть. На утро после вечеринки может возникнуть инфаркт миокарда или мозговой инсульт. Такое состояние характеризуется сужением коронарных сосудов, повышением артериального давления и нарушением сердцебиения, предупредил специалист.