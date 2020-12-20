Дамаск надеется на скорейшее освобождение территорий Сирии от ВС США

Сирия ожидает, что новая администрация США выведет свой военный контингент из страны. Об этом заявила советник президента САР по политике и СМИ Бусейна Шаабан.

Сирия ожидает, что новая администрация США выведет свой военный контингент из страны. Об этом заявила советник президента САР по политике и СМИ Бусейна Шаабан.

По ее словам, правительство Сирии не имеет завышенных ожиданий от новой администрации США при Джозефе Байдене. Республиканские и демократические американские власти в равной степени поспособствовали разрушению Ближнего Востока. Однако планы новой администрации Белого дома невозможно предугадать, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

"Главным для Дамаска является уход армии США с сирийской земли", — добавила Шаабан.

Стоит отметить, что американские военнослужащие сотрудничают с курдскими боевиками, для якобы борьбы с террористами "Исламского государства" (запрещена в РФ). Однако Вашингтон не проводил никаких антитеррористических операций в регионе. Согласно расследованию ФАН, ВС США и курдские боевики незаконно добывают и экспортируют нефтегазовые ресурсы в Ирак.