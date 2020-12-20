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16:42   20 Декабря 2020
Политика

Дамаск надеется на скорейшее освобождение территорий Сирии от ВС США

Дамаск надеется на скорейшее освобождение территорий Сирии от ВС США

Сирия ожидает, что новая администрация США выведет свой военный контингент из страны. Об этом заявила советник президента САР по политике и СМИ Бусейна Шаабан.

По ее словам, правительство Сирии не имеет завышенных ожиданий от новой администрации США при Джозефе Байдене. Республиканские и демократические американские власти в равной степени поспособствовали разрушению Ближнего Востока. Однако планы новой администрации Белого дома невозможно предугадать, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

"Главным для Дамаска является уход армии США с сирийской земли", — добавила Шаабан.

Стоит отметить, что американские военнослужащие сотрудничают с курдскими боевиками, для якобы борьбы с террористами "Исламского государства" (запрещена в РФ). Однако Вашингтон не проводил никаких антитеррористических операций в регионе. Согласно расследованию ФАН, ВС США и курдские боевики незаконно добывают и экспортируют нефтегазовые ресурсы в Ирак.

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#сша #сирия #сар

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