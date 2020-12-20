Главу новостного канала ПНС Ливии обвинили в растрате госсредств

Жалоба о растрате госсредств была подана на главу совета директоров и гендиректора Libyan News Agency Сулеймана Дуга, передает Федеральное агентство новостей.

Жалоба о растрате госсредств была подана на главу совета директоров и гендиректора Libyan News Agency Сулеймана Дуга, передает Федеральное агентство новостей.

Жалоба в ливийский Следственный комитет была направлена руководителем управления СМИ Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммадом Байи, пишет ФАН со ссылкой на сообщение чиновника в Facebook. Он отметил, что передал начальнику СК Саддику Суру всю необходимую информацию, которая доказывает факт растраты новостным каналом государственных средств, выделенных СМИ. По словам Байи, речь идет о сумме в 35 миллионов динар.

Ситуация с растратой госсредств новостным каналом будет расследована, а виновные понесут наказание, заявил глава управления СМИ ПНС Ливии, сославшись на слова руководителя следственного отдела Генеральной прокуратуры.