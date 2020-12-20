Онищенко назвал "реальное средство" для победы над коронавирусом

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко сообщил, какой способ профилактики коронавирусной инфекции может дать самую высокую эффективность.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко сообщил, какой способ профилактики коронавирусной инфекции может дать самую высокую эффективность.

Эпидемиологической ситуацией можно управлять, если соблюдать ограничительные меры, считает Онищенко. Сейчас самое главное — это активно начать прививочную кампанию. Именно вакцинация населения страны поможет не только сдерживать, но и управлять эпидемиологической обстановкой, уверен экс-главный санитарный врач страны.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.