Это Вторая мировая. Как Лондон отреагировал на жесткий локдаун и новый тип коронавируса

В начале недели в Британии обнаружили новый, более заразный штамм коронавируса.

Жители Лондона массово покидали город в субботу вечером после анонсированного жесткого локдауна из-за быстрого распространения коронавируса. Как пишет Daily Mail, всего через несколько минут после заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона жители поспешили покинуть столицу и близлежащие районы до полуночи 20 декабря, когда ограничения вступят в силу.

На вокзалах и в аэропортах столпились тысячи людей, а улицы заполнили автомобили. Это спровоцировало гигантские пробки на магистралях, которые связывают Лондон с другими частями страны. Газета пишет, что британцы физически не могли соблюдать социальную дистанцию в переполненных вагонах поездов. Некоторые маршруты из столицы уже отменены.

“A lot of people are trying to escape before midnight so that they can see their families.” As Christmas approaches, Londoners were busy catching trains to elsewhere Saturday evening in a race against newly announced Tier 4 travel restrictions pic.twitter.com/vqr9M0UGQg — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 19, 2020

Центральные улицы британской столицы также наводнили толпы людей, поскольку у местных жителей оставалось всего несколько часов, чтобы купить рождественские подарки. Магазины закрылись в полночь.

Chaos on the high street as #Christmas shoppers are left with just HOURS to buy their gifts before shops close at midnight tonight in #London and South East after Boris axed festive bubbles pic.twitter.com/Dw9lYqLsko — Hans Solo (@thandojo) December 20, 2020

Евроскептик и один из ключевых организаторов Brexit Найджел Фараж уже сравнил происходящее с тем, что случилось в Лондоне более 80 лет назад во время начала Второй мировой войны.

«Поздравляю премьер-министра и правительственных экспертов, вы стали причиной первой с 1939 года эвакуации из Лондона», — написал он в Twitter.

Congratulations Prime Minister and your experts, you have caused the first evacuation of London since 1939. https://t.co/0NBNO0NdWN — Nigel Farage (@Nigel_Farage) December 19, 2020

Суть ограничений

Джонсон объявил четвертый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции в Лондоне и на юго-востоке Англии. В стране закроются все магазины (кроме торгующих предметами первой необходимости), парикмахерские и спортзалы. Кинотеатры, музеи, выставочные залы, фитнес-клубы и бассейны по-прежнему не будут работать. Остаются закрытыми ресторан, пабы и кафе.

Людям также рекомендуется воздерживаться от поездок по стране и за рубеж, не покидать свои дома без необходимости (разрешены занятия спортом на улице и поездки на работу).

Встретить праздники большой компанией у жителей Лондона не выйдет. Власти отменили пятидневные послабления по случаю Рождества, которое католики и протестанты отметят 25 декабря. По меньшей мере 30% населения страны теперь запрещено проводить праздники в компании людей, с которыми они не живут под одной крышей. Большинству британцев разрешат провести лишь один вечер с членами других семей.

Новый штамм коронавируса

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса. На тот момент им заразились более тысячи человек в Лондоне, графствах Эссекс, Кент и Хертфордшир. С новым штаммом может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии, считает министр.

На экстренной пресс-конференции 19 декабря Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен. Именно он, по мнению Джонсона, послужил причиной резкого роста заболеваемости в стране после отмены национального карантина 2 декабря. Это вынудило власти принимать жесткие меры, однако доказательств повышенной смертности пока нет.

В воскресенье в интервью телеканалу Sky News Хэнкок заявил, что новые ограничительные меры могут действовать на протяжении пары месяцев.

Всю информацию о штамме передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Там сообщили, что новый тип коронавируса кроме Великобритании уже выявили в Нидерландах, Дании и Австралии.

Ограничение авиасообщения с Великобританией

20 декабря Амстердам объявил, что до 1 января приостанавливает прием рейсов из Великобритании после новостей о новой мутации COVID-19. Аналогичное решение приняли ряд европейских стран, в частности, Бельгия. Кроме того, в эту страну прекратят ходить поезда из Великобритании. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что правительство введет такие же меры в ближайшее время.

О планах приостановить авиасообщение с Лондоном сообщили во Франции и Германии. Немецкая газета Bild пишет, что канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена добиваться закрытия европейских границ для британцев.

Накануне общее число умерших после заражения коронавирусом в Великобритании превысило 67 тысяч. Это второй крупнейший показатель в Европе после Италии. Число выявленных случаев заражения в стране превысило два миллиона.

Вакцинация началась в Великобритании с 8 декабря. Первыми препарат смогут получить медицинские работники, лица, проживающие в домах престарелых, и люди старше 80 лет. К настоящему моменту в Великобритании, где проживают 66 миллионов человек, привиты более 350 тысяч пациентов.