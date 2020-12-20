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18:16   20 Декабря 2020
Весь мир

Это Вторая мировая. Как Лондон отреагировал на жесткий локдаун и новый тип коронавируса

Это Вторая мировая. Как Лондон отреагировал на жесткий локдаун и новый тип коронавируса

Жители Лондона массово покидали город в субботу вечером после анонсированного жесткого локдауна из-за быстрого распространения коронавируса. Как пишет Daily Mail, всего через несколько минут после заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона жители поспешили покинуть столицу и близлежащие районы до полуночи 20 декабря, когда ограничения вступят в силу.

На вокзалах и в аэропортах столпились тысячи людей, а улицы заполнили автомобили. Это спровоцировало гигантские пробки на магистралях, которые связывают Лондон с другими частями страны. Газета пишет, что британцы физически не могли соблюдать социальную дистанцию в переполненных вагонах поездов. Некоторые маршруты из столицы уже отменены.

Центральные улицы британской столицы также наводнили толпы людей, поскольку у местных жителей оставалось всего несколько часов, чтобы купить рождественские подарки. Магазины закрылись в полночь.

Евроскептик и один из ключевых организаторов Brexit Найджел Фараж уже сравнил происходящее с тем, что случилось в Лондоне более 80 лет назад во время начала Второй мировой войны.

«Поздравляю премьер-министра и правительственных экспертов, вы стали причиной первой с 1939 года эвакуации из Лондона», — написал он в Twitter.

 

Суть ограничений

Джонсон объявил четвертый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции в Лондоне и на юго-востоке Англии. В стране закроются все магазины (кроме торгующих предметами первой необходимости), парикмахерские и спортзалы. Кинотеатры, музеи, выставочные залы, фитнес-клубы и бассейны по-прежнему не будут работать. Остаются закрытыми ресторан, пабы и кафе.

Людям также рекомендуется воздерживаться от поездок по стране и за рубеж, не покидать свои дома без необходимости (разрешены занятия спортом на улице и поездки на работу).

Встретить праздники большой компанией у жителей Лондона не выйдет. Власти отменили пятидневные послабления по случаю Рождества, которое католики и протестанты отметят 25 декабря. По меньшей мере 30% населения страны теперь запрещено проводить праздники в компании людей, с которыми они не живут под одной крышей. Большинству британцев разрешат провести лишь один вечер с членами других семей.

Мутация коронавируса в Британии. Локдаун в Лондоне, Европа закрывает авиасообщение

Новый штамм коронавируса

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса. На тот момент им заразились более тысячи человек в Лондоне, графствах Эссекс, Кент и Хертфордшир. С новым штаммом может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии, считает министр.

На экстренной пресс-конференции 19 декабря Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен. Именно он, по мнению Джонсона, послужил причиной резкого роста заболеваемости в стране после отмены национального карантина 2 декабря. Это вынудило власти принимать жесткие меры, однако доказательств повышенной смертности пока нет.

В воскресенье в интервью телеканалу Sky News Хэнкок заявил, что новые ограничительные меры могут действовать на протяжении пары месяцев.

Всю информацию о штамме передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Там сообщили, что новый тип коронавируса кроме Великобритании уже выявили в Нидерландах, Дании и Австралии.

Мутация коронавируса в Британии. Локдаун в Лондоне, Европа закрывает авиасообщение

Ограничение авиасообщения с Великобританией

20 декабря Амстердам объявил, что до 1 января приостанавливает прием рейсов из Великобритании после новостей о новой мутации COVID-19. Аналогичное решение приняли ряд европейских стран, в частности, Бельгия. Кроме того, в эту страну прекратят ходить поезда из Великобритании. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что правительство введет такие же меры в ближайшее время.

О планах приостановить авиасообщение с Лондоном сообщили во Франции и Германии. Немецкая газета Bild пишет, что канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена добиваться закрытия европейских границ для британцев.

Накануне общее число умерших после заражения коронавирусом в Великобритании превысило 67 тысяч. Это второй крупнейший показатель в Европе после Италии. Число выявленных случаев заражения в стране превысило два миллиона.

Вакцинация началась в Великобритании с 8 декабря. Первыми препарат смогут получить медицинские работники, лица, проживающие в домах престарелых, и люди старше 80 лет. К настоящему моменту в Великобритании, где проживают 66 миллионов человек, привиты более 350 тысяч пациентов.

 

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#великобритания #европа #коронавирус

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