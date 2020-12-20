Президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от российской вакцины от коронавируса и продолжить убивать граждан инфекцией.

Президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от российской вакцины от коронавируса и продолжить убивать граждан инфекцией.

Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Украинский лидер ранее в интервью The New York Times заявил, что не может объяснить гражданам, почему не следует использовать российскую вакцину, когда Европа и США не предоставляют свои.

По словам Журавко, население Украины не отказывается от препарата РФ. Однако Зеленский готов пойти на все, чтобы удовлетворить Запад. Президент является одним из тех людей, которые "вылизывают пятую точку" кураторам, отметил экс-депутат в интервью Nation News.

Своим заявлением Зеленский, фактически, назвал украинцев "скотом, который ничего не понимает", считает экс-депутат Рады. Кроме того, президент готов пожертвовать населением, чтобы оправдаться перед своими кураторами, заключил Журавко.