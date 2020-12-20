Обнаруженный в Британии штамм коронавируса выявили еще в трех странах

Мутировавший вариант коронавируса, который выявили в Великобритании, распространяется по всему миру, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

Мутировавший вариант коронавируса, который выявили в Великобритании, распространяется по всему миру, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

По ее словам, патоген, о котором минздрав Соединенного Королевства сообщил 14 декабря, был выявлен в государстве еще в сентябре. Он уже вышел за пределы страны и обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии.

"Мы постоянно видим, как выявляются новые мутации коронавируса. Важно изучать их, смотреть, как они распространяются и что влекут за собой", — отметила эксперт ВОЗ.

О новом варианте коронавируса, образовавшемся в результате мутаций, глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил в минувший понедельник. Министр отметил, что именно с ним быть связано стремительное распространение болезни на юго-востоке страны.

В субботу британские врачи подтвердили, что новый штамм распространяется быстрее известных ранее. В тот же день премьер-министр королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, он также может быть на 70% заразнее.