Ученые США получили детальное изображение белковых шипов коронавируса

Американские ученые впервые получили снимки белковых шипов вируса SARS-CoV-2 в высоком разрешении. Эти изображения дают более реалистичное представление о структуре вируса.

Американские ученые впервые получили снимки белковых шипов вируса SARS-CoV-2 в высоком разрешении. Эти изображения дают более реалистичное представление о структуре вируса.

Шипы коронавируса связываются с рецепторами на клетках жертв, именно это приводит к заражению. Изображение этих шипов в их изначальном состоянии, в то время, когда они еще прикреплены к вирусу и их форма не искажена химическими фиксаторами получено учеными впервые. Это дает понимание как ведет себя вирус и поможет в разработке лекарств и вакцин от коронавируса.

Для получения изображения американские ученые использовали криогенную электронную микроскопию. Российские ученые центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" смогли смоделировать вирус в марте, они применили метод негативного контрастирования на просвечивающемся электронном микроскопе.