Харламов показал «полную версию» вопроса Шнурова Путину
Российский комик Гарик «Бульдог» Харламов высмеял один из вопросов, который лидер группы «Ленинград», генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров задал президенту РФ Владимиру Путину во время большой пресс-конференции.
Харламов в соцсети Instagram показал шуточную «полную версию» вопроса Шнурова. Он опубликовал видео, на котором музыкант обращался к президенту. На нем речь Шнурова прерывается местами «звуком цензуры», который обычно закрывает ненормативную лексику в эфире.
«Эсклюзив !!! Полная версия вопроса Шнура!» — подписал ролик Харламов.
Во время пресс-конференции 17 декабря Шнуров, с лета 2020 года занимающий пост генпродюсера RTVi, задал Путину два вопроса. В частности, Шнуров спросил у главы государства, как простому человеку описывать жизнь, не используя мат.
В ответ Путин посоветовал артисту обратиться к известным фильмам и учиться говорить «редиска»вместо ненормативной лексики. Президент в шутку поблагодарил артиста за то, что тот не начал материться прямо на пресс-конференции.
Другой вопрос Шнурова касался вмешательства русских хакеров, которые якобы помогли президенту США Дональду Трампу выиграть на выборах в 2016 году. Музыкант также поинтересовался, может ли Трамп рассчитывать на какую-либо должность в России. Этот вопрос Путин назвал провокацией. Глава государства подчеркнул, что русские хакеры не вмешивались во внутренние дела США.