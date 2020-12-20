"Беременная журналистка" из Рязани дважды обманула Путина

Руководство рязанского Союза журналистов России проведет проверку в отношении директора издания "МК в Рязани" Александры Безукладовой. Об этом стало известно во время радиоэфира.

Руководство рязанского Союза журналистов России проведет проверку в отношении директора издания "МК в Рязани" Александры Безукладовой. Об этом стало известно во время радиоэфира.

Сообщается, что участница ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Анастасия Безукладова обманула российского лидера дважды. Жительнице Рязани предоставилась возможность задать главе РФ вопрос из-за того, что в руках у нее была табличка с надписью "Я беременна". Как выяснилось позднее, Безукладова обманула собравшихся, надпись была всего лишь инструментом для привлечения внимания. Кроме того, руководитель рязанского отделения Союза журналистов Галина Зайцева рассказала, что участница пресс-конференции не является журналистом по профессии.

"Она медиаменеджер, руководитель, но она не журналист сама. Она не состоит в Союзе журналистов России. Я впервые встречаюсь с такой ситуацией, на моей памяти еще не было такого случая", — заявила Зайцева.

Также руководитель рязанского Союза журналистов отметила, что по поводу поступка Анастасии Безукладовой запланировано собрание, на котором будут обсуждать дальнейшие действия в отношении директора "МК в Рязани". Зайцева также добавила, что исключить "журналистку" из общероссийского объединения не получится, поскольку она не является его членом.